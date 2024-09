Osimhen segna all’esordio con il Galatasaray ma il gol viene annullato

Osimhen segna all’esordio ma il gol viene annullato. La reazione del suo procuratore

Il Galatasaray sta battendo 3-0 il Rizespor nel match valevole per la quinta giornata del campionato turco. Titolare tra le fila dei padroni di casa Victor Osimhen, all’esordio con i giallorossi. Il nigeriano, al 35’, è stato ad un passo dal gol al debutto sugli spioventi di un calcio piazzato. La rete è stata alla fine assegnata al suo compagno di squadra Bardakci.

Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, al momento del gol del raddoppio del Galatasaray, ha immediatamente twittato: “Prima gara, primo gol. Come sempre”, con tanto di tre faccine del silenzio. Il gol, come detto, non è stato però assegnato al suo assistito.