Sky annuncia: “Politano sarà titolare”

Secondo Sky toccherebbe ancora a Politano dal primo minuto

Ultime di formazione in vista di Cagliari-Napoli, in programma domani alle 18 all’Unipol Domus, direttamente da Sky Sport. Conte pensa a Lukaku titolare insieme a Politano, ancora preferito a Neres, e al recuperato Kvaratskhelia. Conferme nel resto dell’undici dagli esterni Mazzocchi e Olivera a Di Lorenzo in difesa. Nicola ripropone la coppia Luvumbo-Piccoli, schiera l’ex Gaetano e cambia a destra con Zortea.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte