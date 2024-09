Assenza pesante per il Cagliari di mister Nicola alla vigilia del match contro il Napoli

Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Napoli in programma domani alle 18:00. Non ce la fa il centrocampista Matteo Prati. Di seguito l’elenco completo: Ciocci, Scuffet, Sherri, Augello, Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Azzi, Viola, Deiola, Marin, Zortea, Jankto, Makoumbou, Gaetano, Felici, Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli.