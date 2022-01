Calciomercato, Amrabat può essere il colpo a sorpresa del Napoli

Il Napoli torna a pensare ad Amrabat

Nel corso del programma radiofonico Si Gonfia la Rete, i colleghi presenti in studio hanno ipotizzato un colpo di mercato last minute per il Napoli. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di un possibile interessamento per Amrabat, centrocampista centrale in forza alla Fiorentina. Ecco quanto dichiarato:

“Attenzione a Sofyan Amrabat: potrebbe essere lui il colpo a sorpresa. Il presidente Aurelio De Laurentiis è legato al patron viola Rocco Commisso da una profonda stima e proprio il marocchino Amrabat, ex Hellas Verona, potrebbe arrivare in Campania come colpo in entrata degli ultimissimi giorni di mercato: in prestito secco per sei mesi o prestito con diritto di riscatto. C’è da restare vigili. Amrabat piace tanto a Cristiano Giuntoli, che ha gettato numerosi ami tramite il suo staff: e qualcuno di questi potrebbe potare dei risultati. Il Napoli crede di potersi giocare le sue chance scudetto e sta agendo di conseguenza sul mercato”.

