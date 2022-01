Venerato: “Per Olivera trattativa per giugno, Ghoulam non andrà alla Lazio”

Ciro Venerato sulla trattativa per Olivera

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato attraverso il Tg Sport Rai, ha dato degli aggiornamenti che riguardano l’arrivo di Olivera e la possibile cessione di Ghoulam. Ecco quanto dichiarato:

“Arrivano ulteriori conferme per quello che concerne l’interesse del sodalizio campano per Olivera. Naturalmente parliamo del mese di giugno, non di gennaio. La trattativa col Getafe è aperta, ma non chiusa come più volte ribadito in questi giorni. Mi sono arrivate delle smentite sull’approdo di Ghoulam alla corte di mister Maurizio Sarri. Al momento il terzino algerino non è nei piani del club biancoceleste.”

