Calciomercato, Fabian Ruiz nel mirino dell’Inter. Primo sondaggio di Marotta

Calciomercato, l’Inter su Fabian Ruiz

Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, l’Inter sarebbe sulle tracce di Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro nelle ultime settimane è stato al centro di alcune voci, dopo che non si è raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza a Giugno 2023. Marotta avrebbe puntato lo spagnolo, ritenendolo il rinforzo ideale per la mediana nerazzurra. Per strappare Fabian ci vorrà una cifra superiore ai 40 milioni, mentre per l’ingaggio potrebbe chiedere la stessa cifra richiesta al Napoli ovvero 4,5 milioni a stagione.

