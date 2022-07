Calciomercato, anche la Lazio su Maximiano: trattativa concreta

Calciomercato, la Lazio sarebbe interessata al portiere Luis Maximiano.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato una notizia relativa al calciomercato della Lazio sul proprio sito ufficiale. Il club biancoceleste sarebbe interessato al portiere del Granada Luis Maximiano, obiettivo anche della SSC Napoli. Secondo quanto riportato la trattativa sarebbe concreta e la strada che porterebbe all’acquisto tutta in discesa.

“C’è una base di intesa con il Granada per Maximiano, ben oltre la clausola superiore ai 20 milioni. Una conference call di poco fa ha sbloccato tutto: la base di intesa è un prestito con diritto di riscatto, il Granada non può permettersi di tenere Maximiano dopo la retrocessione e il ragazzo spinge per la Lazio. Ecco perché Vicario è rimasto in stand-by dopo i proficui contatti di venerdì. Il numero uno dell’Empoli tornerebbe in lizza solo se ci fossero intoppi per Maximiano, ma – ripetiamo – la strada è spianata.”

