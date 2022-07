Demme-Napoli, i due motivi che spingono il centrocampista all’addio

Il Corriere dello Sport si concentra sul probabile addio di Diego Demme al Napoli, riportando due ragioni.

L’addio di Diego Demme al Napoli sembra ormai deciso. Il centrocampista tedesco vorrebbe andare in un club che gli consenta un maggiore minutaggio in campo ed una maggiore continuità. L’edizione odierna del Corriere si concentra proprio sui motivi di tale addio.

“In teoria, pure Demme è tra coloro che son sospesi: ha nel Valencia, per comprensibili motivi, una prospettiva appagante e affascinante, sa che a Napoli – lo ha detto il campo – dinnanzi alla difesa ha una specie di diritto di prelazione, conquistato nella magia dell’ultima stagione, il suo omologo Lobotka, e il desiderio di rimettersi in gioco altrove è una possibilità da non scartare, anzi. Con prospettive del genere, Giuntoli ha bisogno di certezze o di opzioni sulle quali poi intervenire e la trattativa con il Bologna (per Svanberg) è di fatto ricominciata, senza accelerare, senza frenare: standosene così, amabilmente a chiacchierare, di cosa possa cambiare nel breve-medio termine.”

