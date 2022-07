Dybala-Napoli: c’è stata una telefonata tra Giuntoli ed Antun

Il Corriere dello Sport si sofferma sul calciomercato del Napoli, in particolare sulla questione relativa a Paulo Dybala.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Napoli per Paulo Dybala, ormai ex attaccante della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport Cristiano Giuntoli avrebbe fatto un tentativo concreto ed avrebbe dunque telefonato Jorge Antun, procuratore dell’argentino.

“Il Napoli, una sorta di Casa Rosada tinta d’azzurro per ogni argentino che si rispetti: una telefonata al señor Antun è andata in scena, certo, perché se perdi Mertens e Insigne e vuoi emozionare un popolo che non vede l’ora di piangere di gioia, beh, non puoi che pensare alla Joya anche solo un minuto prima di ricominciare a fare i conti con un monte-ingaggi da prendere a vigorose picconate. Va così e così andrà finché non arriverà una firma, un contratto: questa è la storia di Paulo Dybala, ventinovenne disoccupato con un sinistro incantevole e una voglia matta di tornare a splendere. Questa è una storia vecchia come il mondo: meglio un rimorso che un rimpianto. E tutti telefonano finché si può.”

