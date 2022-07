Calciomercato Napoli, ultimi dettagli da definire per l’acquisto di Ostigard

Il quotidiano Il Mattino definisce la questione che riguarda il Napoli e l’acquisto di Leo Ostigard.

L’acquisto di Leo Ostigard potrebbe concludersi a breve, secondo il Mattino il Napoli deve definire gli ultimi dettagli per quanto riguarda la formula dell’affare.

“L’obiettivo è Ostigard, c’è il si del difensore norvegese, l’anno scorso in prestito in questa stagione al Genoa, e resta di limare solo l’ultima distanza con il Brighton, vanno definiti gli ultimi dettagli con il Brighton: operazione per il difensore centrale che il Napoli vuole chiudere con la formula del prestito.”

