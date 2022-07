Il Napoli ha individuato già due esterni per sostituire Politano

Secondo Il Mattino il Napoli avrebbe individuato due alternative a Matteo Politano.

Matteo Politano sembra voler intraprendere una nuova esperienza in un nuovo club per questo motivo il Napoli non avrebbe perso tempo a guardarsi intorno sul mercato. Il Mattino approfondisce proprio la questione relativa all’attaccante: la Società avrebbe già scelto due possibili giocatori per sostituirlo in maniera idonea.

“Si andrà all’assalto di un altro attaccante esterno se dovesse formalizzarsi la cessione di Politano al Valencia e si affonderà il colpo su un centrocampista se dovesse essere ceduto il tedesco Demme. Gli esterni destri monitorati sono il belga Januzaj, che si è svincolato dalla Real Sociedad, e il norvegese Solbakken del Bodo Glimt.”

