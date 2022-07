Calciomercato, Demme lontano dal Valencia: spunta l’ipotesi Roma

Per Diego Demme non ci sarebbe soltanto l’ipotesi Valencia, ma anche la Roma.

Diego Demme è uno dei giocatori del Napoli accostato di recente al Valencia. Secondo Tuttomercatoweb però la pista Valencia sarebbe sfumata ed attualmente si starebbe prendendo in considerazione la Roma.

“Una delle possibili uscite del Napoli è quella che riguarda Diego Demme. Il centrocampista tedesco è già da settimane nella lista dei partenti, ma ancora la giusta sistemazione non è stata trovata. Nei giorni scorsi si era parlato del Valencia di Gattuso, ma la pista non è mai diventata calda nonostante il gradimento del tecnico. Oggi, secondo le ultime raccolte da TMW, una delle ipotesi è quella che conduce alla Roma: i giallorossi hanno sondato il suo profilo, ma eventualmente potrebbero dare un’accelerata in questo senso solo con la partenza di Jordan Veretout.”

