Il Monza insiste per Petagna, nessun rinnovo per Ounas e Fabian Ruiz

Il Monza insiste per Andrea Petagna, intanto il Napoli ha alcune questione da risolvere.

L’interesse del Monza nei confronti di Andrea Petagna è ancora vivo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno Adriano Galliani starebbe facendo tutto il necessario per portare l’attaccante nel club lombardo.

Intanto però il Napoli dovrebbe risolvere al più presto alcune situazioni legati a giocatori ben precisi. Si tratta nello specifico di Adam Ounas e Fabian Ruiz. I due non hanno ancora trovato il giusto accordo per un eventuale rinnovo, né ci sono attualmente offerte concrete da parte di qualche club.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Petagna, Demme e Politano restano invece sul mercato, ma per ora le offerte arrivate non hanno soddisfatto le pretese. Per l’attaccante centrale il Monza insiste e Galliani sta facendo di tutto per prendere il suo pupillo. Le altre grane da risolvere in fretta sono quelle di Ounas e Fabian. L’algerino e lo spagnolo non mostrano segnali positivi sul rinnovo. Di certo non giova a nessuno questa situazione: avere altri giocatori in scadenza non è proprio il massimo ma anche qui grandi offerte per i due non sono arrivate.”

