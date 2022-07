Napoli, rinnovo Meret: la firma potrebbe arrivare durante il ritiro

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli potrebbe arrivare durante il ritiro del club.

Il rinnovo di Alex Meret sembra ormai un affare concreto: il giovane portiere potrebbe firmare a breve il prolungamento del suo contratto fino al 2027. Intanto il Napoli ha ancora da risolvere la situazione relativa al secondo portiere.

Dal Corriere del Mezzogiorno si legge:

“Meret dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2027 in ritiro ma si susseguono voci di mercato anche per il portiere friulano (Empoli, Torino e Monaco) e tra l’altro il Napoli dovrà trovare anche un secondo: Sirigu e Tatarusano restano le alternative prese in considerazione ma è ancora tutto fermo.”

