Calciomercato – Dries Mertens ha deciso di non voler lasciare Napoli

Calciomercato – Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens avrebbe deciso di non lasciare il Napoli e di rinnovare dunque con gli azzurri. La discussione con il club partenopeo è ormai in piedi da mesi ma i segnali fino a questo momento non erano positivi. La questione non era ovviamente soltanto economica, poiché l’attaccante aveva comunque rifiutato una proposta di biennale da 4,2 milioni di euro a stagione più bonus.

La situazione è in stand-by e non sarebbero previsti incontri prossimamente ma sembra che il calciatore voglia restare. In questo momento però la squadra e la dirigenza hanno altre faccende in cui tuffarsi e quindi non se ne sta parlando. In questo caso, però, l’impressione è che alla fine le parti potrebbero venirsi incontro e trovare un nuovo accordo per permettere al matrimonio di proseguire senza intoppi o separazioni.

