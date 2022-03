Calciomercato, è fatta per Olivera al Napoli. Arriverà a giugno

Calciomercato, Olivera in arrivo a giugno

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è fatta per il passaggio di Mathias Olivera in azzurro. A dare la notizia è Valter De Maggio, secondo il quale Il terzino in forza al Getafe sarà il primo colpo del mercato estivo. Il Napoli avrebbe raggiunto un accordo economico con il club spagnolo, bruciando la concorrenze anche della Juventus che era piombata sul calciatore. Olivera andrà finalmente a colmare un buco sulla sinistra, che durava ormai da troppi anni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter, è ufficiale: Brozovic ha rinnovato, contratto fino al 2026

UFFICIALE – Confermata la diagnosi per Di Lorenzo, distorsione di 2° grado

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: 2,5 tonnellate di farmaci e cibo verso Leopoli