Calciomercato: Giuntoli punta Samardzic e Thuram

Il Napoli pensa già al futuro e mette gli occhi su due talenti estremamente promettenti. L’esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il suo profilo Twitter, riferisce che il club partenopeo segue Khéphren Thuram del Nizza e Lazar Samardzic dell’Udinese per la prossima stagione. Gli scout azzurri, aggiunge l’esperto, hanno visionato i calciatori in molte partite negli ultimi mesi.

Questo il suo tweet:

#Napoli are monitoring Khéphren #Thuram (OGCNice) and Lazar #Samardzic (Udinese) for the next season. Napoli’s scouts have watched them in many games during the last months. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 14, 2022