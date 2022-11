Del Genio scettico su Sozza in Milan-Fiorentina: “Sapeva di dover sbagliare”

Del Genio scettico sull’arbitraggio di Sozza in Milan-Fiorentina

Paolo Del Genio ha espresso scetticismo sull’arbitraggio di Sozza in Milan-Fiorentina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Del Genio contro Sozza: le parole

Sulla designazione di Sozza: “Quando si parla di Napoli tutti si ergono a paladini della giustizia. Com’è che invece nessuno ha avuto da ridire sulla designazione di un arbitro di Milano per una partita del Milan?“.

Sui continui errori arbitrali: “Il Napoli non può fare nulla, deve solo prepararsi ad affrontare tutte le squadre per tenere gli avversari a distanza. Già da adesso, per colpa di altri, le inseguitrici sono più vicine agli azzurri di quanto dovrebbero esserlo in realtà. Credo che non debba lamentarsi solo il Napoli, ma anche altre squadre. Anche perché non è giusto che ogni anno vadano sempre le stesse tre compagini a giocare la Champions a discapito di Lazio, Roma, Atalanta ed altre“.

Errori Sozza in Milan Fiorentina? “La cosa che mi ha convinto meno è stata l’espressione del signor Sozza durante la gara: sembrava quasi che sapesse di dover sbagliare! Più passa il tempo e più mi convinco che ciò sia la realtà dei fatti“.

Infine, Del Genio ha concluso con un’ulteriore accusa – “Fa scalpore che, nonostante il torto clamoroso subito ieri dalla Fiorentina, non sia scoppiato nessun caso mediatico. Eppure tutti sono pronti a puntare il dito quando si parla di Napoli“.

