Napoli, presto nuovo incontro tra Antonio Conte e De Laurentiis

Napoli, De Laurentiis incontrerà Conte

Antonio Conte e Aurelio De La urentiis si incontreranno nuovamente a breve, il presidente azzurro pare voglia convincere l’ex Inter ad accettare la panchina del Napoli per le prossime tre stagioni. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Manna starebbe spingendo per affidare la panchina al tecnico salentino. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

Chi pensava che il dado fosse ormai tratto, dovrà ricredersi: De Laurentiis non ha ancora deciso se prendere o no Antonio Conte. I due si incontreranno di nuovo nei prossimi giorni e il tecnico leccese dovrà confermargli, se vuole, la sua totale apertura a venire ad allenare questa squadra da ricostruire da zero, con lo spogliatoio in burrasca e senza le coppe. Sarebbe Manna lo sponsor principale di Antonio Conte. Ma De Laurentiis teme che il budget, senza Champions, possa alzarsi oltre le dimensione del club azzurro”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

