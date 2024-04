la Repubblica – Pioli in pole per la panchina del Napoli, per Conte poche speranze

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo allenatore del Napoli. La lista di De Laurentiis si accorcia e i profili più gettonati sono tre: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri era in tribuna vip per Napoli-Roma e sta lavorando per il futuro, con Pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco – commissario tecnico del Belgio – e le residue speranze di un affondo per Antonio Conte”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, presto nuovo incontro tra Antonio Conte e De Laurentiis

De Rossi: “Pareggio col Napoli? Non da buttare. Il pallone? L’abbiamo tenuto pari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi