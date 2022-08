Calciomercato, il Lille sulle tracce di Ounas

Il Lille chiede informazioni per Ounas

Il Napoli è alla ricerca di una sistemazione per Adam Ounas, che nonostante qualche minuto giocato in questo inizio di campionato, resta sempre in uscita. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Lille per l’attaccante algerino. Non è escluso che possa esserci un accordo last minute, dati anche i buoni rapporti del Napoli con il club francese. Oltre il club francese, nelle ultime ore anche la Sampdoria pare abbia mostrato un certe interesse.

