De Laurentiis assente al Maradona, il presidente non assisterà a Napoli-Lecce

De Laurentiis non sarà al Maradona per Napoli-Lecce

Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera allo Stadio Maradona, dove alle 20:45 il Napoli affronterà il Lecce. Come riportato da Tuttosport, il presidente è salito a bordo della sua imbarcazione per godersi le ultime giornate estive. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“De Laurentiis, trascorrerà tra Panarea e Lipari l’ultimo lembo della sua estate molto movimentata sul fronte mercato. Tra la plancia e il ponte scoperto, con lo smartphone in bella vista per capire se arriverà la telefonata con le ultime, clamorose novità entro le ore 20 di domani, quando il calciomercato estivo chiuderà i battenti”.