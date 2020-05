Calciomercato – Il Napoli monitora Enzo Le Fée del Lorient. Valore di mercato: 10-15 milioni di euro. Occhio però al Milan

L’Equipe riferisce di un interesse manifestato da due club italiani, il Napoli e il Milan, per Enzo Le Fée, uno dei giocatori rivelazione dell’ultima Ligue 2 e tra i protagonisti del ritorno nella massima serie del Lorient.

Destro naturale, pur partendo da posizione centrale, Le Fée ama defilarsi per ricevere il pallone laddove il pressing avversario si fa meno asfissiante, per dare poi il la all’azione della sua squadra. Il ragazzo del Lorient, sottolinea il portale calciomercato.com deve però migliorare molto nella fase conclusiva e farsi sentire maggiormente in zona avanzata, come dimostra il bottino di 0 gol e 2 assist in 26 partite di campionato. Altro aspetto sul quale lavorare quello della resistenza e l’abitudine a ritmi di gioco più alti, trattandosi di un giocatore che tende ad andare in sofferenza dopo lunghe e continue progressioni. Il Lorient lo ha messo sotto contratto fino al 2023, ma complici le manifestazioni di interesse arrivate anche dall’Italia, ha già fissato in 10-15 milioni il suo valore di mercato. Giuntoli per il Napoli e Moncada per il Milan hanno preso nota.

