De Magistris contro De Luca: “Si sta comportando male coi napoletani”

Il Sindaco di Napoli De Magistris si è sfogato contro il Governatore della Campania De Luca nel corso di Radio Goal trasmissione che va in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non può chiudere alle 23 i locali perché così facendo concentri ancora di più le persone e dopo chi vuole bere lo farà nelle case dove c’è ancora più rischio di contagio e lui lo sa bene. De Luca sta facendo una propaganda a danno della città. De Luca deve programmare e rispondere della sanità, cosa che non fa, invece per acquisire consensi vuole entrare su temi che non gli appartengono. Non deve pensare a Via Chiaia o al centro storico, se si candida a sindaco può anche prendere il lanciafiamme e sparare ogni napoletano che incontra per strada”.

