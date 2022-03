Lobotka nel mirino di Inter e Barcellona prima di approdare al Napoli

Stanislav Lobotka avrebbe suscitato l’interesse di Barcellona ed Inter prima di arrivare al Napoli.

Martin Petras, procuratore sportivo ed ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena sul centrocampista Stanislav Lobotka. Secondo il procuratore, il calciatore slovacco avrebbe suscitato l’interesse di Barcellona ed Inter; il finale è stato ovviamente diverso poiché attualmente veste la maglia partenopea.

Ecco le parole di Petras:

“Sono contento per Lobotka che ha dimostrato la sua qualità. Se il Napoli lotta per lo scudetto è anche grazie a lui. E’ bello vedere dopo il Napoli in testa alla classifica dopo un sacco di tempo. La Serie A quest’anno è molto interessante, a differenza degli altri anni dove c’era solo la Juventus in testa.

Le qualità di Lobotka erano note a tutti. Sapevamo fosse un calciatore importante e adesso in azzurro lo sta dimostrando. I primi anni in cui era al Celta Vigo fece benissimo e fu corteggiato da squadre come Barcellona e Inter. A Napoli è un po’ complicato esplodere, ma lui ci è riuscito finalmente.”

