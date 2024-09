Corriere dello Sport – Lukaku è già uno del gruppo. Prematuri paragoni con Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli: “Con due allenamenti nelle gambe e una partita vissuta a metà, Lukaku è già uno del gruppo. Uno della squadra.

Il centravanti tanto atteso da tutti, mica soltanto da Conte, che ha coperto il grande vuoto di potere al centro dell’area e che ha raccolto l’eredità dell’uomo con la maschera (Osi). I paragoni sono antipatici? Magari è vero. E questo, tra l’altro, non è proprio il momento di metterli in piedi: non esistono i termini, non è ancora l’epoca. Ma una cosa è certa: l’impatto di Rom sulla squadra e la città, su Napoli e il Maradona, è stato Big. Come da copione”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Lukaku vestirà la maglia numero 11

Napoli, Osimhen potrebbe essere reintegrato in squadra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi