Mario Rui, fuori rosa con due anni di contratto a Napoli

L’edizione del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli esuberi in casa Napoli. Non si tratta solo di Victor Osimhen, ma anche di Mario Rui. Il portoghese, con ancora due anni di contratto con gli azzurri, non è più tra i protagonisti come ai tempi dello scudetto. Oggi chiuderà il mercato in Arabia, in Brasile e in Portogallo, dove per lui potrebbe esserci qualche movimento ma “non è facile cambiare tutto dopo oltre un decennio in Italia con il resto della famiglia ma non si può pensare a restare fuori dal giro a 33 anni e con ancora due anni di contratto a Napoli”.

