Calciomercato, sirene inglesi per Osimhen, De Laurentiis fissa il prezzo

Calciomercato Napoli, Osimhen sarebbe nel mirino di alcune squadre inglesi.

Victor Osimhen si fa notare sempre di più grazie alle sue prodezze in campo. Secondo il Corriere della Sera l’attaccante nigeriano sarebbe nel mirino di qualche club inglese. Aurelio De Laurentiis si sarebbe già mobilitato fissando il prezzo dell’attaccante a 100 milioni.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Ha talento e personalità, ma nelle big del campionato non ha ancora fatto gol: domani è il momento di provarci. Il suo valore è 60 milioni e resta oggi identico rispetto a due anni fa, quando fu preso dal Lille, ma dall’Inghilterra c’0è chi si spinge oltre per assicurarselo. De Laurentiis rilancia: 100 milioni. Troppi? Di certo è una strategia per blindare il centravanti del futuro.”

