SSC Napoli, arriva un comunicato in vista della sfida contro il Milan

La SSC Napoli pubblica un comunicato in occasione della sfida contro il Milan.

Nella serata di domani il Napoli ospiterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. In tale occasione la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato rivolto ai tifosi azzurri. L’obiettivo è quello di rispettare l’ordine allo Stadio e controllare tutti coloro che saranno a vedere la partita.

Il comunicato è il seguente:

“In occasione della gara di Campionato contro la squadra del Milan, in programma alle ore 20:45, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 17:45, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con un valido biglietto e QR-code relativo alla certificazione verde rinforzata.”

