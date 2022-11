Calciomercato – Il Napoli monitora Mbeumo del Brantford

Il Napoli di Luciano Spalletti sarebbe interessato a Bryan Mbeumo, attaccante che attualmente veste la maglia del Brantford.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe interessato a Bryan Mbeumo. L’attaccante del Brantford, classe 1999, è originario del Camerun. Cristiano Giuntoli sarebbe stato conquistato da lui soprattutto per due ragioni.

Ecco quanto riportato in merito:

“Classe 1999, duttile e con ampi margini di miglioramento: è Bryan Mbeumo, uno dei volti più interessanti del Camerun. Con la convocazione al Mondiale ha realizzato il suo sogno da bambino. Versatile ala offensiva, si è fatto apprezzare dal Napoli per il suo mancino e la sua precisione sui calci piazzati. Dopo l’exploit di Kim, molte delle attenzioni si concentreranno sui calciatori della Corea del Sud e del Giappone, che per fisicità e impostazione hanno dimostrato di adattarsi bene al campionato italiano. Centrocampisti come Takumi Minamino e Daichi Kamada, punti saldi della selezione nipponica, saranno quindi sotto i riflettori degli osservatori presenti in Qatar e valutati dai club più importanti, anche per il futuro.”

Fonte foto: Instagram @brya_.m19

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, non solo Samardzic. Piace anche Pafundi

Hamsik: “Il mio addio al calcio sarà a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Mazzette” per le concessioni demaniali a Napoli, 9 arresti