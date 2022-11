Cristiano Ronaldo conferma: “Ci sono stati contatti anche con il Napoli”

Cristiano Ronaldo conferma i contatti con il Napoli

Nel corso dell’intervista che Cristiano Ronaldo ha concesso a TalkTV, l’attaccante portoghese ha confermato che ci sono stati dei contatti con il Napoli la scorsa estate. Ecco quanto dichiarato:

“Sono il giocatore con lo stipendio più alto della storia della Premier, la stampa scriveva che nessuno mi voleva. Chi non vuole uno che segna 32 gol? Abbiamo parlato con Sporting e Napoli, ma ho scelto l’Inghilterra. Inoltre confermo che avevo una offerta importantissima di 350 milioni dall’Arabia. Sono stimolato dall’adrenalina, ma negli ultimi anni il calcio è diventato business. Georgina dice che usano noi calciatori come pezzi di carne. La mia passione è intatta, ma ci sono tante cose che non mi piacciono”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

