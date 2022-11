Di Lorenzo vuole chiudere la carriera al Napoli, presto il rinnovo

Il quotidiano Repubblica si concentra sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, che vorrebbe chiudere la sua carriera con la maglia del Napoli.

Giovanni Di Lorenzo è diventato il capitano del Napoli a partire da questa stagione e sembra avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Il quotidiano Repubblica si concentra proprio su tale vicenda, affermando che l’obiettivo del difensore sarebbe quello di chiudere la sua carriera con la maglia azzurra.

“Giovanni Di Lorenzo, ha avuto pure la soddisfazione di segnare in Nazionale. È un terzino di spinta e già aveva esultato con l’Italia. Contro l’Albania ha collezionato la terza gamma con tanto di esultanza particolare: la famiglia si allarga, la moglie Clarissa è di nuovo in dolce attesa. La coppia ha già un bambina che ovviamente si chiama azzurra. Di Lorenzo ha coronato così un momento davvero importante della sua carriera: è il capitano e protagonista di un Napoli di applausi sia in campionato che in Champions. Presto prolungherà il suo contratto: l’idea è chiudere la carriera al Maradona. È diventato un vero e proprio simbolo di un gruppo che vuole scrivere la storia.”

