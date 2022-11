Austria-Italia, ci saranno due azzurri titolari

In occasione della sfida tra Austria ed Italia due giocatori del Napoli potrebbero avere un posto da titolare in campo.

Domenica 20 novembre l’Italia di Roberto Mancini sarà chiamata a sfidare l’Austria. La Gazzetta dello Sport ha tentato di anticipare le mosse del tecnico marchigiano.

“Probabile maglia da titolare, oltre che per Donnarumma – che riprenderà il suo posto, l’altra sera di Meret – anche per Acerbi, Barella, Pessina e Politano. Assieme all’esterno del Napoli, Raspadori potrebbe essere confermato al centro dell’attacco (magari con Pinamonti a gara iniziata, ma stavolta con un minutaggio maggiore rispetto ai 4’ di Tirana). “Assieme a loro dovrebbe esserci uno fra Zaniolo e Grifo. Sicuramente avrà spazio per l’attaccante della Juventus Federico Chiesa, che ha rimesso la maglia azzurra l’altro ieri dopo un anno di assenza, dall’inizio o in corsa: dipenderà da come lo vedrà in questi giorni il c.t., che comunque ha già spiegato che il bianconero avrà bisogno di non forzare i tempi, per completare il suo rientro anche in azzurro.”

