Calciomercato, il Napoli pensa a Belotti per l’attacco

Calciomercato, Belotti nel mirino del Napoli

Come riportato da Tuttosport, il Napoli pensa ad Andrea Belotti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il capitano del Torino ha il contratto in scadenza a Giugno 2022, con il rinnovo che al momento è molto lontano. Cairo, in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, potrebbe decidere anche di farlo partire nella prossima sessione di mercato. Per il Napoli si tratterebbe di un’occasione di mercato, visto che già ai tempi di Ancelotti il nome dell’attaccante granata era stato accostato al club azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Enrico Fedele sicuro: “Sarri ha già detto si al Napoli per la prossima stagione”

Dall’Inghilterra attacco ad Andrea Agnelli, il presidente della Juventus ne esce malissimo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lula: Ora non ho la testa per pensare a candidarmi nel 2022