Tuttosport, Napoli: “Gattuso ha deciso chi difenderà la porta azzurra contro il Milan”

Una scelta questa che non farà felice lo scalpitante Alex Meret

Rino Gattuso ha deciso chi schierare tra i pali in occasione di Napoli-Milan, a riportarlo è Tuttosport. Secondo il quotidiano la scelta dell’allenatore sarebbe di schierare David Ospina dal primo minuto a discapito di Alex Meret.

Ecco quanto si legge nel quotidiano:

“All’appello manca soltanto Ospina, le cui condizioni sembrerebbero essere meglio di quanto le cronache raccontavano dal Sud America. Dicevano che il portiere colombiano avrebbe lamentato un problema muscolare, ma poi si è seduto in panchina nella sfida persa martedì dalla sua nazionale a Quito: il match valido per le qualificazioni ai Mondiali si è chiuso con un pesante 6-1 a favore dell’Ecuador. Ma Gattuso è stato rassicurato sulle sue condizioni fisiche, tanto che al rientro di Ospina oggi al Training Center, lo allenerà in previsione di una sua partecipazione alla gara di domenica con il Milan. Per Meret, invece, ci sarà spazio giovedì in Europa League nella sfida contro il Rijeka”.

