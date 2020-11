Napoli, Capello: “Scudetto? Mi sono ricreduto, anche gli azzurri sono in corsa”

L’ex allenatore di Juventus e Real Madrid torna sui suoi passi

Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport nelle quali ha parlato della corsa scudetto, includendo anche il Napoli tra le candidate per la vittoria finale.

Ecco le sue parole:

“Lotta Scudetto? A inizio stagione avevo dato per favorita l’Inter perché in pratica ha due squadre, e ciò è stata utile a Conte in questo periodo di Covid. Ora ho cambiato idea. Adesso la platea si è allargata, col Milan e la solita Juventus, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli. Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic”

