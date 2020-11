Juve-Napoli, avv. Chiacchio: “0-3 Reggiana? Ora gli azzurri possono sperare, aperto uno spiraglio legale”

Questa sentenza può cambiare le sorti di Juve-Napoli

Giunge una svolta inaspettata nelle questione Juve-Napoli, alla Reggiana è stata inflitta una sconfitta a tavolino per 0-3, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Gli emiliani che contano ben 18 positivi al Covid-19, non si sono recati a Salerno per il match con la Salernitana .Questa sentenza fa ben sperare in casa Napoli, ed ecco perchè: il Giudice sportivo della Lega Serie B non ha deciso di non infliggere alla Reggiana il punto di penalizzazione in classifica, seppur questo sia previsto dall’articolo 53 comma 2 delle NOIF, riconoscendo la decisione presa dal club come causa di forza maggiore, vista l’impossibilità di schierare il numero minimo di calciatori necessari a svolgere la partita a causa, appunto, dei 18 positivi.

Dalla ASL emiliana non è arrivato nessun divieto per la trasferta, mentre il Napoli sì. Gli azzurri infatti, hanno ricevuto un divieto categorico da parte dell’ASL Napoli 2 che gli imponeva di non partire alla volta di Torino in occasione di Juve-Napoli, e ciò nonostante, questa imposizione non è stata ritenuta determinante nei primi due gradi di giudizio e gli azzurri sono stati condannati oltre che con la sconfitta a tavolino, anche con un punto di penalizzazione in classifica.

L’avvocato Eduardo Chiacchio, legale difensore del club emiliano ha avuto questo da dire sulla sentenza e su come questa possa avere degli effetti anche per quanto riguarda la situazione Juve-Napoli.

Ecco le sue parole:

“Siamo soddisfatti per l’accoglimento parziale del ricorso che ha evitato la penalizzazione in classifica, un risultato già di per sé eccezionale. Questa sentenza può favorire il Napoli nella vicenda della gara con la Juve? Senza dubbio è un precedente che fa letteratura sicuramente per il punto di penalizzazione evitato. E può aprire spiragli anche per la revoca dello 0-3 e per la disputa della gara. Decisive le differenti disposizioni delle due ASL, nel caso del Napoli chiaramente precettive nel negare la trasferta a Torino”

