McTominay a un passo: ma serve prima la chiusura dello United per Ugarte 

Corriere dello Sport – McTominay a un passo: ma per lasciarlo partire, serve prima la chiusura dello United per Ugarte

L’edizione odierna del quotidiano, ha rilasciato alcune notizie, per quanto riguarda l’affare per Scott McTominay. Il giocatore è a un passo dal Napoli, che lo ha bloccato durante l’ultima missione di Manna in Inghilterra. C’è già l’accordo con il Manchester United e giocatore. Si tratta di un’affare da 30 milioni, che però prederà vita, solamente quando gli inglesi chiuderanno con il Psg, per Manuel Ugarte, l’uomo che prenderà il posto di McT. Dopodiché sarà pronto per lavorare alla corte di Conte.

