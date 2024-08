Sky Sport – Lukaku, oggi ultimi passaggi per chiudere: è quasi fatta

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Napoli. Nessun rallentamento della trattativa, si procede come previsto. La società e al lavoro sui diritti d’immagine, poiché il belga ha tanti sponsor. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli. Quello dei diritti d’immagine è l’ultimo step per poi effettuare le visite mediche. Sono previsti, dunque, altri colloqui in mattinata per definire gli ultimi passaggi e programmare il viaggio verso Napoli.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen-Psg, in settimana un’offerta che può arrivare a 100mln

Conte ha impostato il suo gioco con Raspadori: è come se ci fosse già Lukaku

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi