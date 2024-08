X – Romano: “McTominay, è fatta! Mancano ultimi passaggi formali”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, è tornato sull’affare Napoli-McTominay. È fatta, il giocatore volerà a Napoli. Lo United ha chiuso la trattativa per Ugarte con il Psg, dando così il via libera McT. “Napoli e Manchester United perfezionano oggi l’affare Scott McTominay. Il Manchester United si prepara ad autorizzare il viaggio di McTominay in Italia, ma c’è ancora attesa degli ultimi passaggi formali. Affare da 30 milioni di euro più clausola di riscatto del 10%.” Questo è quanto riferito.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

