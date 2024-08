Corriere dello Sport – Osimhen, si spera in offerta last-minute: ha già l’accordo con il Psg

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il giocatore ha rifiutato l’offerta del Chelsea e la Saudi Pro League, tenendo fede all’accordo messo sul tavolo dal Paris Saint-Germain. Percepirebbe uno stipendio da sceicco senza andare in Arabia, ma lascerebbe Napoli per una squadra competitiva in Europa. Dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos, i parigini hanno ancora bisogno di un centravanti, e pare che sarebbe venuta fuori l’idea di ingaggiare Osimhen. È possibile che a giorni arriverà un’offerta in extremis da presentare al Napoli, ma lontana dai 130 milioni di euro.

