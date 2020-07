Calciomercato, Gabriel per sostituire Koulibaly

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Sportiva. Il collega della Rai, ha dato ulteriori aggiornamenti sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Decisa la prima cessione sicura. Si tratta di Allan. Il centrocampista non farà parte della rosa azzurra della prossima stagione. Gabriel è il calciatore individuato da Cristiano Giuntoli per sostituire Kalidou Koulibaly qualora quest’ultimo fosse ceduto. Per quello che concerne gli esterni, il Napoli monitora Boga e Under”.

