Napoli, continua il pressing su Bogà

Bogà in cima alla lista di Giuntoli

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, continua il pressing di Giuntoli per portare Jeremie Bogà in maglia azzurra. L’esterno nigeriano è stato individuato come un ottimo sostituto di josè Callejon, ormai sicuro partente. Il Napoli continua a trattare con il Sassuolo, ma il ds dei neroverdi Carnevali continua a dichiararlo incedibile. Il club azzurro ha avanzato una proposta da 25 milioni, inserendo anche il cartellino di Younes come contropartita. Il Sassuolo invece, chiede una cifra tra i 40 e 50 milioni.

