Calciomercato, il Napoli su Umut Meras del Besitkas. L’agente conferma l’interesse

Calciomercato, interesse concreto del Napoli per Umut Meras

L’agente del giocatore del Besitkas Umut Meras ha rilasciato un’intervista al portale Ilpallonegonfiato.com, dove ha parlato del futuro del suo assistito e ha confermato l’interesse del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Già dallo scorso anno, quando Umut era al Le Havre, molti club in Europa ci hanno contattato, ma abbiamo scelto il Beşiktaş convinti dal progetto e dalla vicinanza che il management e l’allenatore ci hanno dimostrato. Lo hanno voluto fortemente e questa è, al momento, la scelta giusta per lui. Il suo principale obiettivo è ottenere vittorie e successi qui con il Besitkas, ma se dovesse arrivare un’offerta vedremo cosa succederà, questo è il calcio. Chiaramente, come tutti i giocatori turchi, approdare nei massimi campionati europei è un’aspirazione: sto ricevendo in questi giorni molte chiamate dalla Spagna, dall’Inghilterra e dall’Italia. Il Napoli ha un interesse per lui, la scorsa settimana ero in contatto con il club e ne abbiamo parlato. In azzurro già gennaio? Difficile dirlo, questo dipende dai contatti tra i club e, soprattutto, se effettivamente arriverà un’offerta ufficiale dal Napoli. L’interesse c’è e me lo hanno confermato: Umut ha dei grandi numeri e sarebbe già pronto per giocare nelle migliori squadre europee.”

