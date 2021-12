Gallo: “Ibrahimovic saltò per colpa di Gattuso, non lo riteneva adatto”

Massimiliano Gallo racconta un retroscena sulla vicenda Ibrahimovic

Il giornalista Massimo Gallo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha raccontato un retroscena legato al mancato arrivo di Ibrahimovic a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

!Il Napoli aveva l’accordo con Ibrahimovic, Zlatan sarebbe venuto a Napoli, poi De Laurentiis esonera Ancelotti. Ibra però è un professionista, Raiola chiamò Gattuso e Gattuso sostenne che Ibra non era adatto al suo 433. Continuo a pensare che Ibrahimovic sia stata una grande occasione persa per il Napoli, De Laurentiis ha grandi responsabilità sotto questo punto di vista. Ti devi imporre se Gattuso non era per Ibrahimovic tu presidente, nessuno nella società sia imposto. Ibra arrivava con un doppio compito, quello tecnico ma anche di spogliatoio perché un mese prima questa squadra era stata protagonista dell’ammutinamento. A Napoli è complesso raccontare la realtà”.

