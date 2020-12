Calciomercato, il Napoli torna alla carica per Bogà

Calciomercato, il Napoli torna su Bogà

Secondo quanto riporato da calciomercato.it, il Napoli sarebbe tornato sulle tracce di Jeremie Bogà. L’esterno del Sassuolo, era stato lungamente inseguito nel corso del mercato estivo ma non c’è mai stato l’assalto decisivo. Adesso, il club azzurro potrebbe approfittare della svalutazione del suo cartellino e rifarsi vivo. Ad oggi, la valutazione del Sassuolo per Bogà si aggira intorno ai 25 milioni rispetto ai 40 richiesti in estate. Oltre al Napoli, anche la Juventus sembra aver manifestato interesse nelle ultime ore.

