Calciomercato: in Premier pazzi per Osimhen, via da Napoli ad una sola condizione

L’attaccante azzurro fa gola alle big d’Europa

Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Victor Osimhen e del suo futuro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Qualche abbocco dalla Premier League per Osimhen c’è stato. A gennaio si era fatto sotto il Newcastle e non escludo che anche in estate i club inglesi possano ribussare alla porta. Ma la forza che può mettere sul piatto il Napoli, anche dal punto di vista contrattuale, è tanta. Non è che puoi venderlo facendo minusvalenza per i capricci di qualcuno. Si ragionerebbe su una eventuale cessione di Osimhen solo a cifre che possono permettersi in pochi, mi sento di dire che Osimhen resterà a Napoli anche la prossima stagione”.

