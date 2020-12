Calciomercato – Koopmeiners dell’AZ Alkmaar è vicino al Napoli!

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” sostenendo che il Napoli è vicino a Koopmeiners dell’AZ Alkmaar

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione radiofonica che va in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha ha lanciato una bomba di mercato:

“Il Napoli sarebbe vicino all’acquisto di Koopmeiners dell’AZ Alkmaar. La società di De Laurentiis è in primissima fila per il centrocampista olandese nonostante altri club importanti siano sul giocatore. Un operatore di mercato mi ha detto che il Napoli è messo bene per l’acquisto del giocatore”.

