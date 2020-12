Milan, infortunio per Simon Kjear! Ecco i tempi di recuperi

Milan, Simon Kjaer ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra

Arrivano brutte notizie per il Milan. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, il difensore Simon Kjaer ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. L’ex Siviglia potrebbe tornare in campo per la sfida alla Lazio del 23 dicembre. Un nuovo controllo, in ogni caso, verrà effettuato tra 7 giorni per valutarne l’evoluzione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 4 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Clemente Mastella annuncia : ”La Campania sarà zona arancione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, ora l’Abruzzo è l’unica regione in zona rossa