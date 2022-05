Calciomercato – Koulibaly-Barcellona, contatto con Xavi: illustrato progetto. La risposta del difensore

Calciomercato: Koulibaly-Barcellona, contatto con Xavi

Calciomercato – Koulibaly- Barcellona, il club punta forte ad acquistare Koulibaly dal Napoli. Il Barcellona vuole tornare grande con il nuovo progetto di Xavi e per il percorso di crescita valuta l’acquisto di giocatori di spessore ad un prezzo non elevatissimo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Xavi sarebbe entrato in contatto con Koulibaly per portarlo al Barcellona. Il tutto sarebbe avvenuto in occasione della partita d’Europa League tra Napoli e Barcellona, dove Xavi sarebbe andato a cercare Koulibaly spiegandogli il progetto e il suo desiderio di averlo in maglia blaugrana. Un desiderio contraccambiato dallo stesso Koulibaly secondo cm.it, ma non sarà facile portarlo via da Napoli.

Koulibaly-Barcellona, la richiesta di De Laurentiis

Il prezzo richiesto da De Laurentiis per lasciar partire Koulibaly da Napoli per il Barcellona è superiore a 30 milioni di euro. Il contratto del centrale scadrà nel 2023 e per questo ora si fa sempre più ipotizzabile un approdo al Camp Nou in estate. Al momento però il Barcellona non ha dato risposta alla richiesta di ADL di oltre 30 milioni, prima ci saranno alcune cessioni.

